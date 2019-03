'Verkeersveiligheid bij brug Aduard is niet oké'

De verkeersveiligheid bij de brug in Aduard wordt in twijfel getrokken. (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het is niet best gesteld met de verkeersveiligheid bij de nieuwe brug over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard. Ook de veiligheid op de nieuwe rondweg kan een stuk beter. Dat zegt Johan Kuilman uit het dorp.

Jan Been

Jan Been Verslaggever

Volgens hem moeten er zo snel mogelijk vangrails bij de brug en reflecterende paaltjes langs de rondweg worden geplaatst om de situatie te verbeteren.

'Je kunt hier meters naar beneden vallen'

'Kijk hier, bij de brug. Als je vanaf Nieuwklap komt, gaat de rondweg eerst meters omhoog. Via een scherpe bocht kom je op de hoogte van de brug uit. Als je hier van de weg raakt, val je meters van het talud naar beneden. De kans dat je dan in het kanaal belandt is groot.'

Volgens Kuilman geldt de onveilige situatie aan zowel aan de kant van de brug bij Aduard als aan Den Ham.

Maatregelen

Ook vraagt de situatie in het verlengde van de Albert Harkemaweg om maatregelen. Kuilman: 'Die weg eindigt in een t-splitsing. Als je daar per ongeluk rechtdoor rijdt, kom je meters lager terecht op de loswal. En als je hier als fietser door de wind wordt gegrepen, val je zomaar meters naar beneden. Nu staat er een schrikhekje, maar volgens mij helpt alleen een vangrail.'

Ook kan de rondweg tussen Nieuwklap en de nieuwe brug wel wat veiliger, oordeelt Kuilman. Vooral 's avond laat de veiligheid volgens hem te wensen over. 'Het is er aardedonker. Dat geeft geen veilig gevoel.' Reflectorpaaltjes zijn volgens de bezorgde Aduarder de oplossing.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen niet nodig

Projectleider van de provincie bij de rondweg is Bert Katerborg. Hij laat weten dat aanvullende veiligheidsmaatregelen niet nodig zijn.

'De wegsituatie is vergelijkbaar met die bij de Dorkwerderbrug. Daar zijn nog nooit problemen geweest,' laat hij weten. Ook zijn reflectorpaaltjes bij de rondweg volgens Katerborg niet nodig, omdat de witte strepen voor genoeg duidelijkheid zorgen.

