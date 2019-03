Nieuwe cybercrimewet: Groninger opgepakt die klanten oplichtte via nepwebsites

Het gaat om een 24-jarige man uit Groningen en een 40-jarige man uit Leeuwarden. De Groninger wordt ervan verdacht dat hij websites van bestaande bedrijven namaakte. Via die websites bood hij allerlei goederen aan, zoals voedings- en verzorgingsproducten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld melkpoeder, energiedranken of deodorant.

De slachtoffers zijn voornamelijk buitenlandse bedrijven uit onder meer Amerika, Duitsland en Australië die betaalden, maar nooit iets van de producten te zien kregen. Volgens de Politie Noord-Nederland hebben twintig bedrijven aangifte gedaan.

Leeuwarden

De man die in Leeuwarden is aangehouden, wordt verdacht van het witwassen van geld dat mogelijk onder meer via de nepwebsites is binnengehaald.

De mannen uit Groningen en Leeuwarden streken zo tussen de twee en drie ton op. Het onderzoek naar hen heeft ongeveer een jaar in beslag genomen.

Cybercrimewet

De nieuwe cybercrimewet houdt in dat politie en justitie makkelijker kunnen optreden tegen malafide verkopers die in korte tijd veel slachtoffers maken. Verder wordt het vervolgen van malafide verkopers makkelijker: het is voldoende als het OM kan bewijzen dat iemand zich heeft laten betalen voor goederen, maar niet de intentie had die te leveren.

De politie vermoedt dat er nog meer aanhoudingen volgen in deze zaak.

