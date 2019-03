Scholieren voor schoon drinkwater bepakt en bezakt door Nieuwe Pekela

'Dit doen we voor kinderen in Nigeria, zodat zij ook schoon drinkwater krijgen. Iedereen verdient schoon drinkwater', zegt een leerlinge van de school, terwijl ze met de zware rugzak ferme passen zet.

Sponsoren

De Pekelder basisscholieren lieten zich voor de wandeltocht door vrienden, familieleden en buurtgenoten sponsoren om een financiële bijdrage te leveren aan hygiënische en sanitaire voorzieningen in Nigeria. Daar is het heel normaal om zes kilometer te moeten lopen voor schoon drinkwater.

Thijs, die ook meeloopt, geeft eerlijk toe dat hij er niet altijd bij stilstaat dat hij thuis gewoon schoon drinkwater uit de kraan kan halen. 'Maar ik vind het wel belangrijk dat ze daar ook schoon drinkwater hebben, net als wij. Ik heb 62,50 euro opgehaald', zegt hij trots.

Strijd tussen leerkrachten

Niet alleen de leerlingen van de Groen van Prinstererschool deden hun best om zoveel mogelijk geld op te halen, ook de leerkrachten wilden elkaar aftroeven om het meeste geld in te zamelen.

'Die strijd was behoorlijk hevig', zegt leraar Bernard Westerholt van groep 7. Om een droge worst streden hij en zijn collega-leerkracht Jan van groep 8 wie het hoogste sponsorbedrag bijeensprokkelde.

Doelstelling

'Elke ochtend keken we op de klassendeur wat de tussenstand was. Wie de droge worst uiteindelijk heeft gewonnen? Ja, dat is een pijnlijk onderwerp, maar ik moest het uiteindelijk met een tweede plek doen', zegt hij lachend.

'Onze doelstelling was eerst om vijfhonderd euro op te halen', gaat hij verder. Maar toen dat bedrag al snel bereikt was, werd 1500 euro de nieuwe doelstelling. 'We hebben nog even extra ons best gedaan en zijn gefinisht op 2100 euro. Een prachtig bedrag toch?'