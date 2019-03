Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Stad (update)

De politie is met meerdere voertuigen aanwezig (Foto: Venema Media)

Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding in Stad

Agenten hebben maandagavond een waarschuwingsschot gelost nadat vier verdachten waren betrapt bij het overladen van waarschijnlijk gestolen goederen in een garagebox in de Groninger wijk Vinkhuizen.

Buurtbewoners zagen dat er iets niet pluis was in de omgeving van de Marmerstraat. De ingeschakelde politie trof daar vier verdachten aan.

Toen de vier er vandoor wilden gaan werd een waarschuwingsschot gelost. Daarna konden alle verdachten worden aangehouden.



Op dit moment is de omgeving afgezet in verband met een sporenonderzoek. Daarbij wordt onder andere gezocht in de omgeving van de Boraxstraat.



Deze informatie is aangevuld met nieuwe informatie van de politie. Eerst was er sprake van drie verdachten en een mogelijke inbraak.