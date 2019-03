'We horen te vaak: goh, hadden we maar van de Wensambulance geweten'

Erik Roelfsema is bestuurslid van de Stichting Ambiance Noord-Nederland en rijdt zelf regelmatig op de Wensambulance. 'Voor mensen die terminaal ziek zijn, kort te leven hebben en nog een laatste wens hebben die ze graag vervuld willen hebben.'

Naar bijeenkomst CVW

Zo werd hij gebeld door mevrouw Medema uit Loppersum met de vraag of de ambulance haar echtgenoot, die niet lang meer te leven heeft, naar een bijeenkomst van Centrum Veilig Wonen (CVW) kon brengen.

'Daar werden bouwplannen voor nieuwe aardbevingsbestendige woningen besproken. Daar wilde deze man heel graag naartoe, omdat hij wilde zien waar zijn vrouw terecht zou komen.'

Roelfsema, die op de ambulance rijdt voor het UMCG, is inmiddels alweer enkele jaren betrokken bij het vrijwilligersinitiatief. 'Wensen krijg ik vaak binnen via de mail of telefoon en daarna ga ik aan de slag om de wens in orde te maken, zoals het leggen van contact met zorginstellingen of de huisarts. Als dat allemaal geregeld is, wordt de wens vervuld.'



Contact na afloop

Hij laat weten dat er ook na de wens vaak nog even contact is met de betrokkenen, zo ook mevrouw Medema.

'Toen ze na de bijeenkomst van het CVW weer thuis was, vertelde ze hoe blij ze waren dat de wens gerealiseerd kon worden. En dat was ook emotioneel. Ze heeft tijdens die bijeenkomst zelfs geld opgehaald voor de Wensambulance. Dat is echt super.'



Als je dan merkt hoeveel plezier die mensen hebben gehad. Dan denk ik, daar doe ik het voor Erik Roelfsema - Wensambulance

Bijzondere wens

Omdat Roelfsema's werkzaamheden als coördinator en bestuurslid veel tijd in beslag nemen, rijdt hij niet vaak op de Wensambulance. Toch is er meteen een bijzondere wens die hem te binnen schiet.

'Dat was voor het tienjarige zoontje van vrienden. Hun favoriete vakantieadres is Ameland, dus hebben we ze naar de boot gebracht en weer opgehaald. En als je dan op de terugreis merkt hoeveel plezier die mensen in zo'n weekend hebben gehad, dan denk ik: ja, daar doe ik het voor. En dan moet je soms wel even slikken.'

Drempel

De Wensambulance bestaat dit jaar tien jaar. Toch is lang niet iedereen ermee bekend, merkte ook Roelfsema. 'We horen nog te vaak: goh, hadden we maar van jullie bestaan geweten, dan had pa of ma daar nog naartoe gekund.'

'De Wensambulance vormt soms ook een drempel, omdat het als een teken van afscheid voelt. Als men maar weet dat wij er voor ze zijn', besluit de vrijwilliger.

