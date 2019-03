Dinsdag meer duidelijkheid over tv-debat RTV Noord

Er is nog geen definitieve knoop doorgehakt over het tv-debat van RTV Noord. Dat laat commissaris van de Koning René Paas weten na overleg met twaalf lijsttrekkers.

'We hebben twee dingen besproken. De uitslagenavond, die gaat door', zegt Paas. 'De andere avond ligt gevoeliger, namelijk het lijsttrekkersdebat. Veel hangt af van hoe de landelijke politiek zich daarin opstelt.'

Landelijke lijn

Paas denkt dat Groningen de landelijke lijn gaat volgen. 'Het kan zijn dat de landelijke campagnes morgen stilliggen, dan denk ik niet dat er een lijsttrekkersdebat is.'

'Wanneer er landelijk anders besloten wordt en landelijke partijen zien dat er ruimte is voor een lijsttrekkersdebat, dan hebben wij om elf uur morgenvroeg een telefonisch overleg met elkaar. Dan bepalen we wat we gaan doen.'

Uitslagenavond gaat door

De uitslagenavond van woensdagavond gaat sowieso wel door, geeft Paas aan. 'Een uitslagenavond hoort net zo bij de democratie als de stembureaus zelf', vervolgt hij. 'Die laten we ons niet ontnemen.'

Wel wordt de uitslagenavond mogelijk in aangepaste vorm georganiseerd. 'Je kunt je voorstellen wanneer er een luchtig programma staat, er opnieuw gekeken wordt naar de invulling van het programma. Maar dat staat nog niet helemaal vast.'



Worstelen

Lijsttrekkers Mirjam Wulfse (VVD) en Bram Schmaal (Groninger Belang) worstelen met het stilleggen van de verkiezingscampagne en het afgelasten van het verkiezingsdebat op dinsdag.

'Wij vinden het goed dat de campagneactiviteiten vandaag zijn opgeschort', geeft Schmaal aan. Over dinsdag is hij minder uitgesproken. 'We hebben wel zoiets van: de verkiezingen zijn het belangrijkste in het democratisch recht. Mensen moeten goed geïnformeerd zijn, dat gaat nu schuren.'



Het zou heel vreemd zijn wanneer landelijk debatten stilgelegd worden, we hier in Groningen wel zouden debatteren Mirjam Wulfse - VVD

'Het zou heel vreemd zijn wanneer landelijk debatten stilgelegd worden, we hier in Groningen wel zouden debatteren', legt Wulfse uit. 'Laat een ding duidelijk zijn: ook als het een terroristische daad is, dan vinden wij dat de democratie doorgang moet vinden. Aan de andere kant, je moet ook respect en piëteit tonen. Je moet rekening houden met wat er elders gebeurt.'

Gemakkelijk is die keuze voor Wulfse niet. 'Natuurlijk is dat een dilemma. Je wilt juist laten zien dat Nederland een sterk land is waar de democratische waarden gelden. Je wilt je ook niet laten kennen. De verkiezingen gaan gewoon door, woensdag is de uitslagenavond. Maar een debat is ook maar een debat.'

