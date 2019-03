Ook Heerenveen zet volop in op nieuwe 'Lelyline'

Een motie daarover werd maandag aangenomen in de raadsbijeenkomst, zo weet Omrop Fryslan.

Eerder gaf een meerderheid in de Provinciale Staten van Flevoland al aan zich daarvoor hard te willen maken en ook de gemeente Noordoostpolder gaat een lobby opzetten.

Spin in het web

Met de nieuwe spoorlijn ligt Heerenveen 'als een spin in het web' en wordt het veel beter bereikbaar. En dat is goed om Heerenveen een kans te geven de positie als banenmotor van Fryslân te versterken, vindt Rolie Tromp van de VVD in de gemeente.

Zijn partij diende een motie in, in samenwerking met PvdA, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en Gemeentebelangen. De motie werd raadsbreed aangenomen.



Uur tijdwinst

Een nieuw spoor tussen Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord en Lelystad zou, als er tot 250 kilometer per uur kan worden gereden, een uur tijdwinst opleveren voor een rit naar Amsterdam.

De Lelyline volgt het traject van de nooit aangelegde Zuiderzeelijn, maar dan zonder een hogesnelheidsoptie of een magneetzweefbaan.

De provincies Groningen en Friesland zijn terughoudend. Ze zien nu meer in verbetering van het bestaande spoor, omdat dat eerder haalbaar is.

