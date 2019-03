Ondernemers Zuidlaardermeer boos: 'Genoeg is genoeg, de tijd van praten is voorbij'

'Genoeg is genoeg. De tijd van praten is voorbij. Het is tijd voor actie'. Dat staat in een manifest met als titel 'waterrecreatie stiefkind Maatregelenplan'.

Natuur voorop

De ondernemers verwijten waterschap Hunze en Aa's en andere betrokken instanties dat de natuur te vaak voorrang krijgt. Aanleiding voor de kritiek is het plan voor toekomstige maatregelen voor het Zuidlaardermeergebied.

De recreatieondernemers verzetten zich onder meer tegen het verminderen van het aantal aanlegplaatsen voor boten, de groei van waterplanten en het afzetten van stukken van het meer voor recreatie.

'Een aantal van de partijen heeft eerst eigen overleg en daarna kun je aanschuiven en de laatste punten en komma's nog invullen', schets voorzitter Willem Otto Nachbar van de vereniging van recreatiebedrijven rondom het Zuidlaardermeer de totstandkoming.

'Dan zit je wel in goed overleg, maar het belang dat wij dan als recreatieondernemers hebben in het overleg is wel een stuk minder. En het wordt dan ook een stuk minder serieus.'

'Verbazing alom'

De kritiek van de ondernemers is voorbarig, zegt waterschap Hunze en Aa's. 'Er zijn zes deelgebieden waarop we verdere plannen willen ontwikkelen. Maar dat moet allemaal nog gedaan worden', zegt woordvoerder Derk Eimers.

'Dat gaan we ook zeker samen doen met alle partijen en betrokkenen. Iedereen zal daar zijn zegje kunnen doen. Dus verbazing alom bij ons.'

Lees ook:

- Verrassing: niet één, maar twee zeearenden geboren

- Zuid-Europese Cetti's zanger duikt op bij Zuidlaardermeer