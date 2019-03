Lopend Vuur: Ik voel me veilig in Nederland

Het Binnenhof in Den Haag (Foto: Robin Utrecht/ANP)

Het was een dag vol verdriet, verwarring, angst en onrust gisteren. De aanslag in een tram in Utrecht waarbij drie doden vielen en vijf mensen gewond raakten, maakte diepe indruk.

In het begin van de avond werd de vermoedelijke schutter opgepakt. Tot die tijd was er veel onduidelijk. Inwoners van Utrecht mochten de straat niet op en een grote politiemacht was op zoek naar de dader. Politieke partijen besloten al snel te stoppen met hun campagne voor de verkiezingen.

'Vandaag heeft een aanslag plaatsgevonden in het hart van ons land', zei premier Rutte gisteravond op een persconferentie. Over de motieven is nog weinig bekend.

De wereld wordt geregeld opgeschrikt door aanslagen. Dat is niet alleen van deze tijd. Dat gebeurt al decennia, denk aan de tijd van de RAF of de ETA. Het is ook niet voor het eerst dat ons land zoiets overkomt.

Is de schrik jou gisteren om het hart geslagen en laat je je leven er door leiden? En ben je bang geworden of juist niet?

