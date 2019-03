Rondje Groningen: Arjen rent, Arjen bouwt af

Een afbouwende Arjen Robben, een rennende Arjen Lubach, een bellende buschauffeur en een Loppers lammetje. Oh ja: en mensen zonder gezichten. Kortom: tijd voor Rondje Groningen!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Arjen zegt dank

Grunneger Arjen Lubach keerde maandagavond terug naar zijn roots. Of nou ja, naar de Stadsschouwburg - waar hij terugkijkt op een mooie avond.

2) De belangrijke dingen des levens

Ferdi hecht veel waarde aan zijn seizoenskaart.

3) Zou je nog dichter bij gaan zitten?

Vanuit de torens Brander en Stoker bij de Euroborg kan je rechtstreeks het FC-stadion in kijken. De NOS vraagt zich af: zou jij nog in het stadion gaan zitten als je dat al hebt?

4) Bellende buschauffeur

De vraag is natuurlijk: was het handsfree?

5) Bijzondere poster bij DOT

Van een overstroomde stad Groningen. Het blijft toch een beetje apart, dit soort uitingen in de campagnes van Waterschapsverkiezingen. 'Als ik maar niet voor een partij stem waardoor ik verdrink!' Euh...

6) De toekomst van Robben platgeslagen

Bossie heeft er een beeld bij.

7) Geen gezicht

Hebben de eerste werken die de Groningse Marrit op Instagram zet.

8) Provinciebestuurders krijgen een 6je

Van politiek verslaggever Johan de Veer van Dagblad van het Noorden. Dat heeft vooral te maken met het weinige leiderschap de bestuurders lieten zien in het gasdossier. Oh ja, en 'Nienke Homan is een groene predikster met oogkleppen'.

Interessant leesvoer, een paar uur voor de Provinciale Statenverkiezingen.

9) Vrome vrouwmensen!

Hier even wat stemadvies.

10) Meeeeeh

Gaan we eruit met dit kersverse Lopperse wolkje.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Tot morgen!