Gronings verkiezingsdebat vanavond gaat door

Het verkiezingsdebat wordt dinsdagavond live op TV, radio en online bij RTV Noord uitgezonden. De omroep is ook de organisator van het debat.

Het debat start om 18.30 uur en duurt ongeveer twee uur.

Schietincident in Utrecht

Of het debat zou doorgaan, was nog even spannend. De landelijke politieke partijen besloten gisteren hun campagnes stil te leggen na het schietincident in een tram in Utrecht maandagochtend. Regionale afdelingen van partijen besloten mee te gaan in dat besluit. Daarom werd ook het Groningse verkiezingsdebat gisteren afgelast.

Het debat vanavond is op een aantal punten aangepast vanwege de gebeurtenissen.

Vanavond om 18.30 uur live

Morgen, 20 maart, kan er gestemd worden voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. In het verkiezingsdebat, live om 18.30 uur vanavond, staan de lijsttrekkers van de provinciale partijen tegenover elkaar over thema's die voor de provincie relevant zijn.

In deze video leggen we uit waar de provinciale verkiezingen over gaan:

