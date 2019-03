Verkiezingen: alles wat je moet weten

1) Waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan

Waar moeten de windmolens komen in Groningen? Mag er dadelijk weer vrij gebouwd worden in je dorp? En moet er geïnvesteerd worden in autowegen of fietspaden? Dit zijn een paar thema's waar de Provinciale Statenverkiezingen over gaan:

Wil je meer verdieping op de thema's die spelen deze verkiezingen, lees dan dit artikel. Daarin lees je ook waar de provincie vooral niét over gaat (zoals bijvoorbeeld landelijke veiligheid).

2) Waar de Waterschapsverkiezingen over gaan

Behalve de Provinciale Statenverkiezingen, zijn deze woensdag ook de Waterschapsverkiezingen. In dit uitgebreide artikel boordevol video's zie je waar de waterschappen over gaan, waar je ze tegenkomt en hoe veel geld ze waaraan uitgeven.

Het blijft echter moeilijk om je stem voor de Waterschappen te bepalen. Niemand wil dat Groningen onderloopt bij een stijgende waterspiegel, toch? Waarin verschillen de partijen nou écht van standpunten? NU.nl heeft met Mijn Stem een goede Waterschaps-stemwijzer gemaakt.

3) Waar je de stemwijzer vindt

Je kan kiezen uit veertien partijen bij de Provinciale Statenverkiezingen: 50 Plus, CDA, ChristenUnie, D66, DENK, Forum voor Democratie, GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, PVV, SP en VVD.

Twijfel je nog waar je op moet stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen? Dan kan je ons Kieskompas doen, met 28 eenvoudige stellingen. Zo zie je welke partij het meest overeenkomt met jouw stemkeuzes.

Je kan het Groningse Kieskompas hieronder doen, of in een apart venster via deze link.

4) Wat partijen zelf het belangrijkst vinden

Hoewel partijen alle stellingen in een Kieskompas beantwoorden, vinden niet alle partijen alle thema's even belangrijk. In onze videoserie Groningen Kiest dwongen we partijen tot het maken van harde keuzes: wat zijn voor de partij nou de écht belangrijke thema's?

50 Plus:



CDA:



ChristenUnie:



D66:



GroenLinks:



Groninger Belang:



PvdA:



Partij voor de Dieren:



Partij voor het Noorden:



PVV:



SP:



VVD:



Forum voor Democratie en DENK wilden niet meedoen aan deze videoserie.

5) Waar je kan stemmen

Je kan in elke gemeente stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Hier vind je per gemeente waar je dat kan doen:

- Appingedam

- Delfzijl

- Groningen

- Loppersum

- Het Hogeland

- Midden-Groningen (vul de gemeentenaam in)

- Oldambt

- Pekela

- Stadskanaal (let op: PDF-document)

- Veendam

- Westerkwartier

- Westerwolde

6) Hoe je de uitslag meekrijgt

Bij RTV Noord volgen we de verkiezingsavond op de voet. Dan doen we live op tv, radio en online en in de app, met een live-uitzending vanuit onze studio én het Provinciehuis. Online bieden we ook een liveblog aan.

