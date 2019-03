Metaal-cao definitief na instemming FNV-leden

Er is een cao-akkoord voor de metaalsector (Foto: Matt Coats/Flickr (Creative Commons))

De cao Metalektro is definitief vastgesteld. De leden van FNV Metaal hebben ingestemd met het eerder bereikte cao-akkoord. Eerder stemde de achterban van CNV Vakmensen, De Unie en VHP2 al in met het akkoord.

De principe-overeenkomst volgde in februari na een maandenlange stakingsgolf bij tal van metaalbedrijven.

Gemoederen verhit

In onze provincie werd onder meer gestaakt bij scheepswerven als Niestern Sander en GS Yard en bij bedrijven als Aldel en Stork op het Chemiepark in Delfzijl.

De gemoederen liepen dikwijls hoog op, waarbij werkgevers actievoerders verweten onverantwoord bezig te zijn met de stakingen. Bonden klaagden over een gebrek aan inschikkelijkheid bij ondernemers.



Loonsverhoging

In de nieuwe cao is onder meer een loonsverhoging in drie stappen afgesproken. Zo krijgen werknemers er vanaf februari dit jaar 3,5 procent loon bij. De verhogingen gelden ook voor uitzendkrachten. Daarnaast komt er een generatiepact, waardoor oudere werknemers de gelegenheid krijgen om minder te werken en jongeren de kans krijgen op vast werk.

De nieuwe cao Metalektro loopt tot 1 december 2020 en geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in de grootmetaal.

