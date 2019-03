'Revolutionair' onderzoek onthult oorzaak hartfalen bij zwangere vrouwen

Onderzoeker Martijn Hoes van het UMCG promoveert woensdag op dit onderwerp. Hij deed onderzoek naar hartfalen bij zwangere vrouwen. Met de nieuwe celtechniek bewees hij dat de oorzaak van het hartfalen te wijten is aan het vetzuurmetabolisme in het hart. Het UMCG noemt de nieuwe methode revolutionair.

Onvoldoende bloed

'Over hartfalen bij vrouwen is tot nu toe heel weinig bekend. Meer kennis daarover kan helpen bij vroegtijdig herkennen van hartfalen', zegt Hoes. Bij hartfalen is de hartspier niet meer in staat voldoende bloed door het lichaam te pompen.

De nieuwe onderzoeksmethode biedt veel mogelijkheden, stelt de promovendus. 'Je kunt niet even een paar celen uit de hartspier halen om te onderzoeken,' legt Hoes uit. 'Dat kan voor veel andere weefsels wel, maar bij het hart is dat niet wenselijk.'

Elk type cel kweken

Dankzij nieuwe technieken kon Hoes nu wel hartcellen onderzoeken. 'We zijn inmiddels in staat om huidcellen om te zetten in stamcellen en die weer te kweken tot elk type cel; dus ook tot hartcel.'

'Een gezond hart komt aan energie door vet te verbranden. Als het hart in de problemen komt – bij ziekte – gaat het hart over op verbranding van suiker. Dat is minder efficiënt op de lange termijn en leidt dan ook al gauw tot hartfalen.'

Tijdens een zwangerschap wordt de verbranding van vet extra gestimuleerd. 'Bij de vrouwen met hartfalen gebeurt dat ook, maar om de één of andere reden lukt het niet dat vet daadwerkelijk te verbranden, dus wordt alsnog suiker gebruikt.'

Vroege diagnose

Het onderzoek van Hoes heeft vooral tot doel om beter te begrijpen waarom sommige vrouwen hartfalen krijgen rond hun zwangerschap en uiteindelijk te komen tot een betere diagnose en behandelingen.

'We weten dat hartfalen bij deze patiënten terugkomt bij elke zwangerschap en ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Vroege diagnostiek en goede behandeling kan daarmee problemen rondom de bevalling voorkomen.'

