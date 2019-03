'Als zoiets als in Utrecht gebeurt, zet je je politiepet op en ga je helpen'

Ze waren onderweg om te demonstreren in Den Haag voor een beter pensioen. En toen kwam Utrecht. 'Dan is er maar één keus die een politieman of -vrouw wil maken en dat is daar helpen.'

Dat zegt Paul Heidanus van de Politie Noord-Nederland.

De agenten die in de buurt van Utrecht waren, hebben hun reis naar Den Haag onderbroken en hun hulp aangeboden. 'Daar is dankbaar gebruik van gemaakt', aldus Heidanus.

Extra maatregelen, ook in Groningen

Ook in Groningen zijn maandag extra maatregelen genomen. Heidanus: 'In dit soort situaties komt een SGBO (Staf Grootschalig Bijzonder Optreden) in actie. Die bekijkt wat gevoelige panden, organisaties en personen zijn. Daar rijden we bijvoorbeeld vaker langs om te laten zien dat we ze in het snotje hebben.'

'Als politie zijn we zelf ook een gevoelige organisatie, dus bij politiebureaus worden zichtbare en onzichtbare maatregelen genomen. Daarnaast gaan zo veel mogelijk politiemensen de straat op om zichtbaar te zijn.'

Verhoogde alertheid

Ook dinsdag is er nog 'verhoogde alertheid', vertelt Heidanus. 'Maar de hoofdverdachte is aangehouden en dus zitten we in iets rustiger vaarwater. Maar Utrecht is nog niet uit het hoofd.'

Een van de agenten die zijn hulp heeft aangeboden in Utrecht, is hoofdagent Peter Noeken van de basiseenheid Leek.





