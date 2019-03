Justitie eist celstraf en behandeling voor reeks inbraken in Stad

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 44-jarige Stadjer ruim drie maanden cel voor het plegen van zeker twaalf inbraken en diefstallen. Dat is gelijk aan de tijd die hij vastzat in voorrarrest.

Aanvankelijk had Justitie drie jaar cel in gedachten voor de man. Maar omdat de veelpleger al wordt behandeld in een kliniek in Zutphen, vindt de officier van justitie dat het beter is dat de Stadjer die behandeling afmaakt. Naast de celstraf en behandeling eist het Openbaar Ministerie ook een voorwaardelijke celstraf van anderhalf jaar en een werkstraf.

Ladder en koevoet

De verslaafde man pleegde vanaf september een reeks inbraken in Groningen. Soms gebruikte hij een ladder om binnen te komen, soms nam hij een koevoet ter hand. In een woning aan de Zuiderpark werd de man overlopen door de bewoonster. De vrouw gilde hard. Daar schrok de inbreker van en verdween de nacht in.

De man liet in verschillende woningen dna-materiaal achter. De Stadjer bekende in alle gevallen. Hij werd gedreven door de drugs. Hij wilde daar van af en zijn leven beteren. Dat moet kunnen met een afgeronde hbo-opleiding, zei de man tegen de rechters.

Ook werkstraf

De officier van justitie vond dat de man ook moet voelen dat hij vele en ernstige feiten heeft gepleegd. Hij eiste als vergelding daarom ook een werkstraf van 180 uur, waar de man aan kan beginnen zodra hij de kliniek uit komt. 'Als zinvolle dagbesteding', zei de officier.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.