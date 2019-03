OM eist tien maanden cel voor dreigen met vuurwapen

Voor het dreigen met een vuurwapen is tegen een 31-jarige man uit Veendam tien maanden gevangenisstraf geëist. De Veendammer bedreigde op 17 oktober een stel in een auto.

Dat stel zocht naar eigen zeggen een parkeerplek. Ineens stonden ze oog in oog met de Veendammer die met een wapen in zijn hand op hen af liep. Het paar reed met hoge snelheid weg en belde de politie.

Terug naar parkeerplaats

De man en de vrouw reden uiteindelijk terug naar de parkeerplaats om te kijken of de man met het wapen daar nog was. Die was er, maar zat nu in een auto en reed op hen af. Het stel werd klemgereden. De politie arriveerde op dat moment.

De agenten hielden de man aan en vonden in zijn auto een wapen. De Veendammer wilde het stel niet bedreigen, zei hij tegen de rechters, maar voelde zich al een tijd geïntimideerd door een familie in Veendam.

Veel geld en telefoons op zak

Hij dacht dat hij werd bedreigd en wilde alleen maar kijken wie in die wagen zaten. Een opmerkelijk verhaal, meende de rechter. Te meer, omdat de Veendammer 1.600 euro op zak had en in het bezit was van vijf mobiele telefoons.

De Veendammer bewoog zich niet in het criminele circuit, zei hij tegen de rechters. De telefoons waren van anderen en het geld van hem.

Bedreiging en verboden wapenbezit

Het Openbaar Ministerie verwijt de man alleen de bedreiging en verboden wapenbezit. De rechters oordelen over twee weken.