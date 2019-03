Eén jaar cel geëist tegen Stadjer voor stalking exen en familie

Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij na zijn straf wordt behandeld en een contactverbod krijgt voor de slachtoffers.

Onvoorspelbaar

Met de ene ex-vriendin had hij ruim tien jaar een relatie en heeft hij kinderen, met de ander was hij een paar maanden samen.

Beide vrouwen zijn nog steeds bang voor hem en noemen zijn gedrag onvoorspelbaar. 'Ik voel me weerloos en opgejaagd wild', zei de één in haar slachtofferverklaring. Ze voelt zich niet veilig in haar eigen huis en heeft therapie. De ander zei dat ze zich vooral zorgen maakt om de veiligheid van de kinderen.

Honderden berichten

Die vrouw ging in 2014 bij de man weg en merkte drie jaar later dat hij zichzelf begon te verwaarlozen. Dat had invloed op de kinderen. In september 2017 stuurde de Groninger haar een WhatsApp-bericht met een filmpje waarin te zien was hoe een auto werd aangereden. Het was net zo'n auto als de vrouw had. 'Heerlijk' had de man erbij geschreven.

Daarna volgden - tot eind vorig jaar - honderden appjes, mailtjes en sms'jes. Ook belde hij haar talloze keren en kwam hij onaangekondigd langs. Eén keer trapte hij de deur van haar huis in. Ook kwam hij naar de zwemles van een van de kinderen en begon daar familie van de vrouw te bedreigen.

Ander nummer

Ook haar zus en vader stuurde de man het afgelopen jaren vele berichtjes. De strekking ervan was dat zij niet goed voor de kinderen zorgde en psychisch ziek was. Van november 2017 tot begin vorig jaar had hij een nieuwe vriendin.

Toen zij het in het voorjaar uitmaakte en geen contact meer wilde, kon de man dat niet accepteren en werd ook zij bedolven onder de berichten. Toen ze hem blokkeerde, nam hij een ander nummer en ging hij gewoon verder.

'Volslagen idioot'

'Ik heb me als een volslagen idioot gedragen', erkende de Groninger. Van het lastigvallen van zijn laatste vriendin had hij echt spijt, vertelde hij de rechters. De vrouw met wie hij kinderen heeft, maakte hij tijdens de rechtszaak nog allerlei verwijten. Nadat ze haar slachtofferverklaring voorgelezen had, noemde de man haar een narcistisch monster. De verklaring stond vol leugens, beweerde hij. De vrouw eist 4.000 euro schadevergoeding.

De man is geestelijk onderzocht. Hij heeft psychische problemen en moet behandeld worden, vindt de reclassering. Dat wil hij zelf ook, zei hij in de rechtbank.

Op 2 april doet de rechtbank uitspraak.