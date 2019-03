Wat is het Groningse woord voor 'contactloos betalen'?

In het kader van de Grunneger Week gaat RTV Noord ook dit jaar weer op zoek naar de Groningse vertaling van drie Nederlandse woorden. Via Facebook of Instagram kun je meedenken over de vertalingen.

Taaldeskundige Fré Schreiber bekijkt de verschillende inzendingen en van de beste en origineelste woorden zal hij een top-3 maken.

Wat denk jij?

Het woord van vandaag is: 'contactloos betalen'. Via Facebook of Instagram kun je ons laten weten hoe jij dit zou vertalen.

