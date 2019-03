Vandalen zetten bijl in natuurspeelplaats Kardinge

Vandalen hebben afgelopen weekend vernielingen aangericht op de OERRR-natuurspeelplaats van Natuurmonumenten in recreatiegebied Kardinge in de stad.

In deze speeltuin kunnen kinderen spelen met onder meer water, zand en boomstammen. Met een bijl zijn twee boomstammen waarin een watergoot was uitgehold bewerkt. Op meerdere plaatsen zijn er stukken hout uit geslagen, waardoor het water vrijwel meteen uit de meanderende goot stroomt.

Trekpleister

Boswachter Reiner Hartog baalt van de vernielingen, die hij maandag ontdekte tijdens zijn ronde door het natuurgebied.

'De OERRR Speelnatuur is pas vorig jaar aangelegd. Die boomstammen zijn, met de traditionele waterpomp, dé trekpleister van de natuurspeelplaats. We hebben destijds ook veel tijd en energie in het bewerken van de boomstammen gestoken.'

Relatie met plastic sliertjes?

Het is bovendien al de tweede keer in korte tijd dat het natuurgebied door vandalen onderhanden wordt genomen: ruim een week geleden werden honderdduizenden plastic sliertjes gedumpt in het Beijumerbos bij Kardinge.

Of er een relatie is met de sliertjes? 'Ik denk het niet en ik hoop het eigenlijk ook niet', zegt Hartog. 'Via Facebook begreep ik dat er ook bij de nabijgelegen Pitch&Putt-golfbaan bomen zijn vernield. Dus wie dit ook op zijn geweten heeft, men lijkt het dus niet uitsluitend op ons te hebben gemunt.'

Aangifte

De boswachter zegt dat Natuurmonumenten contact heeft met de politie en aangifte gaat doen. Hartog hoopt dat omwonenden iets hebben gezien of gehoord dat kan leiden naar de daders.

Woordvoerder Paul Heidanus van de politie bevestigt dat er aangifte is gedaan van vernielingen bij de Pitch&Putt-golfbaan. Ook de andere vernielingen zijn bij de politie bekend.

'Die behandelen we allemaal samen in één onderzoek. We gaan ook nog een getuigenoproep doen', zegt Heidanus.

Schadeherstel

Natuurmonumenten gaat proberen om de schade te herstellen. Dat wordt niet eenvoudig, stelt Hartog. 'Dit kun je niet met een beetje houtlijm of plamuur repareren, hier heb je een specialist voor nodig. Via onze facebookpagina hebben verschillende vrijwilligers al hulp aangeboden. Ook proberen we in contact te komen met een meubelmaker.'

Machinaal opruimen

Van de plastic sliertjes in het Beijumerbos is met hulp van vrijwilligers inmiddels zo'n 80 procent opgeruimd, zegt Hartog. 'Daar zijn we heel blij mee, maar we willen de rest ook opruimen. Misschien kunnen we machinaal nog het één en ander schoonmaken, maar daarvoor is het nu te nat.'

