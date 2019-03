Geld voor opknappen dorpshuizen Spijk en Godlinze

De Stichting MFC Spijk krijgt een bedrag van 80.000 euro. De stichting wil met de subsidie investeren in een blijvende ontmoetingsplek voor Spijk.

Uitvaartplechtigheden

Wethouder Jan Menninga: 'Daardoor behouden verschillende verenigingen en partijen in het dorp een onderkomen, ondanks het wegvallen van verenigingsgebouwen.'

Daarnaast leent het gebouw zich volgens de stichting goed voor het houden van (de grotere) uitvaartplechtigheden. Daartoe wordt in het gebouw speciaal voor dat doel een opbaarruimte ingericht. De uitvaartvereniging Spijk heeft toegezegd de inrichting van deze ruimte te willen financieren.

Indeling praktischer

De Stichting Dorpshuis de Vinkenhorst in Godlinze krijgt 30.000 euro voor renovatie van het dorpshuis. De ruimtes in het dorpshuis worden praktischer ingedeeld om zo veel mogelijk verenigingen en partijen uit het dorp een plek te geven in het dorpshuis. Ook wordt de opbaarruimte vernieuwd.

Beide subsidies komen uit het programma 'Alle Dorpen een Dak', onderdeel van het Actieplan Dorpen en Wijken. Per dorp of wijk is er budget voor één dak in het dorp. Dorpen en wijken in de gemeente Delfzijl kunnen tot 2021 een subsidieaanvraag indienen.

Lees ook:

- Holwierde krijgt geld voor opknapbeurt dorpshuis