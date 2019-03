Derde wijk van Meerstad in de verkoop

Na Meeroevers en Tersluis is Groenewei de derde wijk van Meerstad. In deze wijk komen in totaal zo'n 350 woningen te staan.

Hier komen ook de langverwachte buurtsuper, tweede school en kinderopvang. Op zaterdag 23 maart start de verkoop van de eerste woningen met 38 zelfbouwkavels.

De grondwerkzaamheden voor Groenewei zijn bijna klaar. De wijk komt tussen Meeroevers en Tersluis te liggen en aan het glooiende Park Meerstad. De verkoop start met zelfbouwkavels, rond de zomer komen de eerste projectmatige woningen op de markt. De verwachting is dat de supermarkt, tweede school en kinderopvang eind 2020 open gaan.

Meerstad groeit

In totaal zijn er nu zo'n 670 woningen verkocht in Meerstad. Daarvan zijn er 380 gebouwd en bewoond door ruim 850 'Meerstadjers'. In 2018 zijn bijna 200 woningen verkocht. Het doel is daar dit jaar 250 van te maken.

Uitbreidingsplannen

Vanwege de grote vraag naar woningen, werkt Bureau Meerstad aan uitbreidingsplannen. Tussen Meerstad en de oostelijke ringweg bij de stad Groningen komt vanaf 2024 een nieuw woon- werkgebied met zo'n 1500 woningen. In 2021 gaat de nieuwe snelle verbinding naar Meerstad voor auto, fiets en openbaar vervoer open.

Lees ook:

- Aantal verkochte woningen in Meerstad verdubbeld