Jumbo-afperser blijft definitief tien jaar vastzitten

Het cassatieberoep van Alex O., de man die werd veroordeeld voor het afpersen van supermarktketen Jumbo, is niet ontvankelijk verklaard. Volgens de Hoge Raad heeft de advocaat van O. niet op tijd zogeheten 'middelen van cassatie' ingediend.

Voor het plaatsen van explosieven bij de supermarkten en afpersing werd O. in hoger beroep veroordeeld tot tien jaar cel met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een schadevergoeding betalen aan Jumbo.

Tegen die uitspraak was alleen nog cassatie mogelijk. De Hoge Raad bekijkt dan of het recht goed is toegepast.

Niet op tijd

Nadat zijn advocaat formeel die stap had gezet, moesten binnen twee maanden de middelen van cassatie worden ingediend. Daarmee moet worden aangegeven waarom het gerechtshof de wet niet goed zou hebben geïnterpreteerd. Blijkbaar is dat niet op tijd gebeurd.

Lees ook:

- 'Misdaadcollege' over oplossen van zaak tegen Jumbo-bomber

- Jumbo-afperser Alex O. gaat in cassatie

- Jumbo-afperser is veroordeeld tot tien jaar cel