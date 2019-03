Rijk gaat opvang dakloze vreemdelingen in Stad betalen

De bed-bad-broodopvang in Stad (Foto: Mario Miskovic/RTV Noord)

De gemeente Groningen doet mee aan een landelijke pilot, die een voortzetting is van de huidige bed-bad-broodregeling voor de opvang van uitgeproceerde asielzoekers die geen dak boven hun hoofd hebben.

De pilot start op 1 april en loopt voor een periode van drie jaar.

Dat maakte de gemeente dinsdag bekend. Naast Groningen doen ook Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven mee. Het Rijk betaalt de opvang, die 3,8 miljoen euro per jaar kost. De kosten die Groningen al heeft gemaakt, worden door het Rijk gecompenseerd.

'Eerder doorstromen'

Niets doen is geen optie volgens verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor (GroenLinks) 'De gevolgen voor de doelgroep en de openbare orde en veiligheid zouden te groot zijn. Wij denken dat uitgeprocedeerde asielzoekers op deze manier eerder zullen doorstromen dan wel een verblijfsvergunning zullen krijgen.'

270 mensen in de opvang

Momenteel zitten er zo'n 270 mensen in de bed-bad-broodopvang. De bed-bad-broodvoorzieningen zijn initiatieven van particulieren en organisaties in gemeenten en van gemeenten zelf voor uitgeprocedeerde asielzoekers die niet kunnen of willen vertrekken. De gemeenten, waaronder dus Groningen, willen hen niet op straat laten staan.



