Miljoenensubsidie voor staalbedrijf dat naar de Eemshaven komt

Het bedrijf uit Almelo maakte in december 2017 bekend dat het in onze provincie een productiefabriek voor walsdraad gaat bouwen. De bouw start dit jaar, de planning is dat de fabriek in 2021 draait.

280 man personeel

Het is de bedoeling dat Van Merksteijn zo'n 280 mensen aan het werk helpt. Het is een van de redenen dat de provincie het bedrijf de miljoenensubsidie geeft, zegt gedeputeerde Patrick Brouns (CDA).

'Het gaat om heel veel werkgelegenheid in de regio. Indirect nog eens 420 banen, als het gaat om onderhoud, transport, catering en beveiliging.'

Opleiden

Het bedrijf denkt de arbeidsplaatsen te kunnen opvullen met personeel uit de regio, stelt Brouns.

'Er is nog redelijk wat personeel voor handen, maar tegelijkertijd zie je ook dat het her en der wat krap wordt. Vandaar dat we ook stevig investeren in om- en bijscholen. Neem bijvoorbeeld de Kansrijke Leerweg, waarbij we bedrijfsscholen in het leven roepen om mensen in een vak op te leiden. Dat zal bij dit bedrijf ook aan de orde zijn. Er zal ook opgeleid moeten worden om voldoende banen te kunnen invullen.'

