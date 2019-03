Staan er na Brexit nog Britten op d'Olle Grieze?

Brexit-expert en NoordZaken-blogger Bart Los heeft een antwoord.

Door Bart Los

Vlak voordat de Britten in juni 2016 naar de stembus gingen om hun mening te geven over het verlaten van de EU was het Engelse pond nog 1,27 euro waard. Meteen erna kelderde de koers met ongeveer tien procent. Sindsdien heeft de waarde van het pond steeds rond de 1,15 euro geschommeld.

Meer ponden neertellen

Dat betekent dat het voor Britse gezinnen minder aantrekkelijk is geworden om aan onze kant van de Kanaaltunnel vakantie te vieren. Dat ze meer ponden moeten neertellen voor onze euro's is één van de gevolgen van Brexit.

Drizzle

Misschien hebben ze er nog wel wat extra euro's voor over om de beruchte Engelse drizzle, hun eindeloze motregen, in te wisselen voor een weekje all-inclusive in de Spaanse zon. De nieuwe uitbaters van Café Hamming, eigenaren van kanoverhuurbedrijven en de organisatoren van Noorderzon hebben op meteorologisch gebied echter vaak weinig te bieden. Moeten zij zich zorgen maken?

Verder dalen

Allereerst is de onzekerheid over de waarde die het pond komende zomer zal hebben net zo groot als de aanhoudende onzekerheid over de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU gaat verlaten. Bij een No Deal Brexit zal de waarde van het pond verder dalen, terwijl een softe variant ervoor zal zorgen dat de financiële schade van een verblijf op een Groningse camping minder groot zal zijn.



Britse gasten zijn niet superbelangrijk voor noordelijke provincies Bart Los – Brexitexpert

Opnieuw een week vol onnavolgbaar spektakel in het Lagerhuis heeft als voornaamste resultaat gehad dat alles nog steeds openligt, van No Deal Brexit tot helemaal geen Brexit.

Overnachtingen

Hoe belangrijk zijn Britten eigenlijk zijn voor het toerisme in Noord-Nederland? Uit een onderzoek van ABN AMRO blijkt dat het aantal Duitse overnachtingen op Nederlandse campings en bungalowparken in 2017 meer dan twintig keer zo hoog lag als het Britse aantal.

Aandeel

Voor hotelovernachtingen (inclusief zakelijk verblijf) laten ook cijfers van het CBS voor de Noordelijke provincies zien dat Britse gasten in het grote geheel niet superbelangrijk zijn. Hun aandeel is tien procent of minder. Wel is het VK voor alle drie de provincies, na Duitsland en België, het belangrijkste land van herkomst van gasten.

Overnachtingen x 1000

Groningen

Friesland

Drenthe

Uit het VK

22

11

11

Uit andere Europese landen

198

231

82

Uit niet-Europese landen

24

21

17

Totaal

244

264

110



Een afname van het aantal Britse toeristen is dus geen reden tot zorg, zeker als we in aanmerking nemen dat veel overnachtingen niet in de tabel voorkomen: de meeste boekingen namelijk komen voor rekening van Nederlandse gasten, inclusief Eva Jinek en Jeroen Pauw in het Loppersumse hotel Spoorzicht afgelopen week.

Eierbal

Als de mannen van Danny Buijs zich voor de Europa League plaatsen wordt het vrij kleine Brexit-effect zelfs ruimschoots teniet gedaan. In de kwartfinale treft de FC dan Chelsea. Voor het CBS telt elke overnachting even hard mee, maar reken maar dat de Groningse economie een extra impuls krijgt van het bezoek van Roman Abramovitsj en z'n Londense vrienden.

Die kopen 's middags vast niet alleen een kaartje om de Martinitoren te mogen beklimmen. En met een beetje geluk zoeken ze na de uitschakeling troost in een eierbal van Cafetaria Koning aan de Bedumerweg.

Bart Los is econoom en hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Met collega's van de RUG en de universiteiten van Sheffield en Birmingham heeft hij de gevolgen van Brexit onderzocht.



Voor NoordZaken houdt Bart Los een Brexit-blog bij.

