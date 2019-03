Hoge Raad bevestigt faillissement Diette Doesburg

Doesburg leidde de werf Maas Shipyard Waterhuizen, die zij in 2002 overnam na een faillissement van de vorige werfeigenaar, Jan van Diepen. Met Doesburg aan het roer ging de werf in 2005 opnieuw failliet.

Zes miljoen

Het boedeltekort in dat faillissement bedroeg ruim zes miljoen euro. Ook in hoger beroep, in 2015, werd Doesburg veroordeeld tot het betalen van dat tekort.

Dit nadat de curatoren hadden vastgesteld dat het faillissement haar persoonlijk aan te rekenen was. Cassatie in 2016 bij de Hoge Raad veranderde daar niets aan.

De curatoren vroegen ook haar persoonlijk faillissement aan. De rechter ging daar in mei 2018 mee akkoord. Zes maanden later werd dat nog eens bevestigd in een beroepsprocedure.

Daartegen ging Doesburg in cassatie. Maar ook daar krijgt zij nu geen voet aan de grond.

Uitkering

Nu is het aan de curator in dit persoonlijk faillissement om uit te zoeken of er nog wat bij haar te halen valt. Zelf zegt Doesburg van een AOW-uitkering te leven.

