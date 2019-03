Vier jaar cel geëist tegen koerier die 93 kilo xtc vervoerde

De man, die zelf niet bij de rechtszaak was, werd gepakt tijdens een verkeerscontrole op de avond van 22 juli 2017. Toen politieagenten hem vroegen of ze in de laadruimte van zijn bus mochten kijken, vond de Groninger dat geen probleem. In de bus stonden zes dozen met de tekst 'Pas op, breekbaar'. Hij deed ook niet moeilijk toen de agenten in de dozen wilden kijken, maar maakte er zelfs één open.

Geen informatie

In de dozen zaten doorzichtige zakken met duizenden pillen in de vorm van handgranaten. De Groninger werd aangehouden en zat vijf dagen vast. Hij vertelde de politie dat hij niet wist wat er in de dozen zat. Hij had geen vrachtbrief of gegevens van de klant voor wie hij de lading vervoerde.

Een dag eerder had een vage kennis van wie hij alleen een bijnaam kende hem gevraagd de dozen te vervoeren, zei hij. Hij had ze op de avond van de 22ste om half negen op bij de McDonalds in Almelo opgehaald en moest de vracht om tien uur afleveren bij dezelfde fastfoodketen in Assen.

Verdachte bus

Tijdens de verkeerscontrole stuurde de politie ook meteen agenten naar het parkeerterrein van de Asser McDonalds. Daar stond een bus met twee vrouwen erin, die zich verdacht gedroegen. Toch bleek uit onderzoek van hun telefoons niet dat ze iets met de drugs te maken hadden.

Aanwijzingen

De officier van justitie vindt dat de man had moeten checken wat er in de dozen zat. Ze vindt dat van een professionele koerier mag worden verwacht dat hij weet wat hij vervoert en dat hij een vrachtbrief en gegevens van de klant moet hebben. Ook vindt ze het verdacht dat de lading van de ene naar de andere McDonalds werd vervoerd en dat het op zaterdagavond gebeurde. Volgens haar zijn er genoeg aanwijzingen dat de man wel degelijk wist dat hij drugs bij zich had.

Geen sporenonderzoek

Advocaat Jan Vlug was het met haar eens dat de situatie verdacht was, maar volgens hem is dat geen bewijs.

'Als elke vervoerder moet controleren wat hij vervoert, moeten verhuizers dan ook alle dozen openmaken?', vroeg de advocaat. Ook noemde hij het 'volstrekt onbegrijpelijk' dat de zakken met xtc niet zijn onderzocht op DNA-sporen en vingerafdrukken.

Als zijn cliënt had geweten dat er xtc in de dozen zat, had hij volgens Vlug ook niet meegewerkt met de politiecontrole. 'Als je weet dat het niet koosjer is, ga je toch zelf geen dozen openmaken?'

De uitspraak is op 2 april.

Lees ook:

- Groninger vervoert ruim 90 kilo xtc-pillen