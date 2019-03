Universiteit schorst drie medewerkers voor mogelijke fraude

De drie zijn werkzaam aan de Letterenfaculteit. Het vermoeden is dat zij geld, dat bedoeld was voor de universiteit, hebben doorgesluisd naar een stichting. De universiteit was niet op de hoogte van het bestaan van deze stichting.

Het geld was bedoeld voor het bekostigen van een gezamenlijk internationaal programma van de RUG en een Europese partner, maar het kwam daar dus niet aan.

Geen toelichting

De zaak kwam vorige week aan het licht tijdens een regulier onderzoek.

Het is niet bekend om welke stichting en om hoeveel geld het gaat, welke 'Europese partner' het betreft en welke functies de geschorste medewerkers hebben.

RUG-woordvoerder Gernant Dekens wil verder geen toelichting geven op vragen van RTV Noord.

Fraudezaak 2016

In 2016 kwam de RUG in het nieuws door een andere fraudezaak. Het toenmalig hoofd technisch beheer bleek samen met anderen de universiteit voor ruim een miljoen euro te hebben benadeeld.

