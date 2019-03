Het verkiezingsdebat: kijk hier de fragmenten terug

Dinsdagavond gingen twaalf van de veertien deelnemende partijen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten bij RTV Noord met elkaar in debat.

Hier kun je alle fragmenten bekijken.

Versterkingsoperatie

In de eerste ronde ging het over de versterkingsoperatie en de regie die de provincie daarin heeft. Eelco Eikenaar (SP en ook gasgedeputeerde) en Mirjam Wulfse (VVD) kwamen elkaar daar tegen.



Bekijk hier het hele debat en daarna de reacties van de overige partijen:



Groningen Airport Eelde

Moet er nog provinciaal geld naar Groningen Airport Eelde? Daar ging het tweede deel van het debat over.

Bekijk hier het hele debat en daarna de reacties van de overige partijen:



Aanpak Ring Zuid

De ring wordt het faillissement van de provincie. Aan de hand van die stellingen gingen de partijen met elkaar in debat. Eerst zie je het debat, daarna de reacties van de overige partijen.



Windmolens

Moeten er meer windmolens komen in Groningen? In het derde deel van het debat ging het over die manier om energie op te wekken en de impact op Groningen.

Bekijk hier het hele debat en daarna de reacties van de overige partijen:



1-op-1

Een aantal lijsttrekkers ging 1-op-1 in gesprek met verslaggever Mario Miskovic. Bekijk hier die gesprekken terug.



Lees ook:

- Doe hier het Kieskompas!

- Hier gaan de Provinciale Statenverkiezingen over

- Stemmen voor de Waterschappen? Hier gaat het om

- Alles over de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019