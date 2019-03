Heeft Henk het mooiste uitzicht op de stad? 'Alles is hier anders'

Nieuwe studentenhuisvestingen schieten als paddenstoelen uit de grond. Aan het Reitdiep in Stad bouwen ze 700 appartementen voor internationale studenten. Op het bouwterrein is de mooiste werkplek ongetwijfeld ingeruimd voor de kraanmachinist.

RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher heeft het privilege om ook eens te bekijken hoe zo'n werkplek eruitziet. Hardie Schreuder, projectleider van het appartementencomplex, legt hem eerst uit hoe het bouwwerk eruit komt te zien.

Leefdek

'In het ontwerp van het gebouw hebben we er rekening mee gehouden dat al die studenten hun fiets achter het gebouw kunnen parkeren. Ook komt er nog een soort leefdek, waar de studenten kunnen recreëren, tennissen en volleyballen.' Het ontbreekt ze straks aan niets, is hun gezamenlijke conclusie.

Terwijl Schreuder presentator Bosscher door het gebouw leidt, worden er steeds meer treden beklommen. Maar als er iemand een goed zicht op de bouwplaats heeft, is het kraanmachinist Henk Greebe wel. Elke dag zit hij al om 06:45 uur op zijn plek. 'Dit is het mooiste werk dat er is', zegt hij, terwijl hij op de skyline van Groningen uitkijkt.

Nooit vervelend, nooit eenzaam

Omdat hij dagelijks kan genieten van een groots uitzicht, is een dag voor hem nooit vervelend en voelt hij zich - ondanks dat hij de kraan in z'n eentje bestuurt - nooit eenzaam. 'De zonsopkomst en -ondergang is zo mooi. Alles is hier anders dan anders', vertelt hij.

Door zijn unieke positie ziet Greebe werkelijk van alles en daar maakt hij anderen graag deelgenoot van. 'Als ik mooie wolken of andere aparte dingen zie, maak ik daar foto's van. Die stuur ik dan naar weervrouw Harma Boer', zegt hij met een brede glimlach.