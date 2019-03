'Woensdag spreken de kiezers en die hebben het uiteindelijk voor het zeggen'

'Aan de ene kant had ik het gevoel dat het per onderwerp nog wat meer diepgang en tijd had mogen hebben. Maar de optelsom van al die onderwerpen is dan ook wel weer lang genoeg voor de kijkers.'



Als een partij overtuigend wint, dan zou het wel heel kunstmatig zijn om daar niet blij over te zijn René Paas - CvdK

Bijzondere verkiezingen

Door het schietincident in Utrecht van maandag hangt er een ingetogen stemming rondom de verkiezingen. Toch denkt Paas niet dat politici zich woensdag in hoeven te houden.

'Er is geen juichverbod hoor. Als een partij overtuigend wint, dan zou het wel heel kunstmatig zijn om daar niet blij over te zijn. Net als dat het heel nep zou zijn om niet teleurgesteld te zijn als je minder zetels haalt.'

Paas hecht waarde aan de verkiezingsdag en alle onderdelen die daarbij horen: 'Je kunt van vroeg tot laat stemmen, daarna is er een plek waar de stemmen worden geteld en de uitslag bekend wordt gemaakt. Dat is essentieel voor een goed functionerende democratie.'

Waar het echt om gaat

Als afsluiter constateert de commissaris dat het televisiedebat een rol diende, maar het uiteindelijk om iets anders gaat.

'Vandaag spraken hier politici met ambities in de Statenzaal, morgen spreken de kiezers. En die hebben het uiteindelijk voor het zeggen.'

