Schade in Pekela ligt 'in elk geval niet aan zoutwinning'

Schade aan woningen en gebouwen in Pekela is niet veroorzaakt door zoutwinning, zegt het bedrijf Nouryon. Sterker nog: 'Er is in 65 jaar niet één schadegeval die wij kunnen toeschrijven aan zoutwinning.'

Dat zegt Johan Visser, locatiemanager van Nouryon, het voormalige Akzonobel.

In de gemeente Pekela zijn 62 schademeldingen gedaan aan woningen en gebouwen. De vraag is wat die schade heeft veroorzaakt.

Geen ellende

De gemeenteraad van Pekela is dinsdagavond op eigen verzoek bijgepraat over zoutwinning. Vlak over de grens in Winschoten wordt zout gewonnen. Iets verderop, bij Zuidwending, gebeurt hetzelfde.



In de jaren '70 werd ook gezegd dat gaswinning geen schade zou veroorzaken Roland van Dooren - PVV

Maar tot problemen in Pekela leidt dat in elk geval niet, zegt Visser. PVV-er Roland van Dooren zet zijn vraagtekens bij die uitspraak: 'In de jaren '70 werd ook gezegd dat gaswinning geen schade zou veroorzaken. Wij weten nu wel beter.'

Visser verwacht op dit moment niet dat de zoutwinning in de toekomst voor dezelfde ellende als de gaswinning zorgt. 'Ik zie absoluut niet in dat er over tientallen jaren schade zou zijn. Ernstige bodemdaling of ontwrichtende omstandigheden waar mensen last van hebben. Het antwoord daarop is 'nee'.'

'Gaat het hier altijd zo?'

De gestelde vragen vanuit de raad van Pekela deden sommige aanwezigen de wenkbrauwen fronsen.

De uitspraak van Visser tijdens de vragen die hem gesteld werden was veelzeggend. Hij draaide zich om naar de publieke tribune en sprak de woorden: 'Gaat het hier altijd zo?'

Een van de aanwezige politici vatte de avond samen met de uitspraak: 'De raad heeft zich compleet niet voorbereid.'

Lees ook:

- SodM: zoutbedrijven schenden regels bij gebruik diesel in ondergrond