Gewonde slechtvalk woont in de buurt van de Euroborg

De neergeschoten slechtvalk, die vorige week werd gevonden in de stad Groningen, maakt deel uit van een paartje dat nestelt bij de Euroborg in Groningen.

Dat meldt Fauna Visie Wildcare, de wildopvang in Westernieland waar de gewonde vogel wordt verzorgd.

Luchtbuks

De slechtvalk werd gevonden in de zuidelijke stadswijk Helpman, niet ver van de Euroborg. De vogel bleek neergeschoten met een luchtbuks.

Eerst werd gedacht dat het om één van de twee slechtvalken gaat die huizen in de nestkast aan het gebouw van Gasunie. Dat blijkt dus niet het geval.

Het dier is inmiddels aan de beterende hand, zegt Pim Lollinga van Fauna Visie Wildcare. 'Hij begint steeds meer te fladderen, een teken dat hij naar buiten wil.'

Op de weegschaal

'Of het een mannetje of een vrouwtje is, weten we binnenkort als we het gewicht gaan meten. Weegt het dier een kilo, dan is het een vrouwtje. Ligt het gewicht rond de 700 gram, dan is het een mannetje', legt Lollinga uit.

De verwachting is dat de slechtvalk over een kleine twee weken weer kan worden vrijgelaten.

De bedoeling is dat dat bij het stadion gebeurt.

Onze verslaggever ging al eerder op ziekenbezoek



