Dit weekend in Groningen: Gouden keeltjes gezocht

We gaan op de muzikale tour dit weekend. Met een platenbeurs in MartiniPlaza en audities voor de Veendammer voetbalopera. Maar ook voor mensen zonder gouden keeltje is er weer genoeg te doen.

Er klinkt niets zoals....

Ben jij gek op het draaien van plaatjes vinyl? Dan moet je zaterdag in MartiniPlaza zijn bij de 'grootste platenbeurs van het Noorden'. Zoeken naar dat ene plaatje (tussen 250.000 lp's), informeren over spelers of gewoon verhalen uitwisselen. Entree is 5 euro, kinderen tot 16 mogen gratis naar binnen.

Infomeren over nieuwbouw

In de hal van de Mediacentrale in Stad kun je je zaterdagmiddag laten informeren over 36 nieuwbouwprojecten in onze provincie en in de kop van Drenthe tijdens het WoonEvent. Er zijn experts op verschillende gebieden. Voor de kinderen is er vermaak geregeld. Entree is gratis. Je bent van 10:00 tot 14:00 uur welkom.

Basketbalderby

De Derby van het Noorden in het basketbal staat zaterdagavond op het programma. Donar neemt het in eigen huis op tegen Aris Leeuwarden. Op papier zijn de Groningers favoriet: Donar staat vierde met 36 punten, Aris zevende met zestien punten. Toch heeft Donar wat recht te zetten, want de uitwedstrijd in Leeuwarden ging nipt verloren. De wedstrijd in Groningen begint zaterdag om 19:30 uur.

Laat maar horen

Mocht je nog ambitie hebben om ooit in een opera te spelen, dan zet je misschien dit weekend wel je eerste stap. Zondag zijn er namelijk audities voor de voetbalopera 'Veendammer Wind'. Je moet je wel even opgeven, maar daarna is het natuurlijk aan jou om indruk te maken. Er worden overigens vooral mannen gezocht: dus bas of tenor.

Veel plezier dit weekend! Tag je ons nog even met #rtvnoord op social media? Vinden we leuk!