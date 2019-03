Financiering zonnepanelenfabriek bij Veendam bijna rond'

De financiering van de bouw van een zonnepanelenfabriek bij Veendam is zo goed als rond. Als het meezit, kan de fabriek in de loop van 2020 gaan draaien.

Dat meldt Solar Magazine, een vakblad over zonne-energie.

Crowdfunding

De initiatiefnemers van zonnecellen- en zonnepanelenfabriek Innolane hebben al de benodigde vergunningen en subsidies, maar om de aanloopkosten te kunnen betalen, kwamen ze nog 400.000 euro tekort. Dat bedrag werd binnen enkele dagen binnengehaald via een crowdfundingsactie.

Innolane mikt in eerste instantie op een jaarlijkse productiecapaciteit van 185 megawattpiek per jaar. Daarvoor is een investering van ruim 85 miljoen euro nodig. Het uiteindelijke doel is een productiecapaciteit van 550 megawattpiek per jaar.



Wat betekent (mega-)wattpiek?

Wattpiek is de meeteenheid voor de capaciteit (vermogen) van zonnepanelen. 1 Megawattpiek staat gelijk aan 1 miljoen wattpiek.

