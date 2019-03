Lopend Vuur: Ik ga vandaag stemmen

In ons Lopend Vuur een simpele stelling, over de verkiezingen voor provinciale staten:

Waar stem je op?

En als je gaat stemmen of gestemd hebt, op welke partij dan?

Stem je voor de waterschappen?

En je mag ook stemmen voor de waterschappen. Ga je dat ook doen?

Praat mee

Voel je je veilig in Nederland?

Maandag was de stelling in ons Lopend Vuur 'Ik voel me veilig in Nederland'. 80 procent van de 4.120 stemmers was het daarmee eens, 20 procent was het oneens.