Schip haalt vandaag tien kuub containertroep van Rottumeroog

Tien bigbags met afval worden woensdag van het eiland Rottumeroog gehaald. In iedere zak zit een kuub rommel. De troep is afkomstig van het containerschip MSC Zoe dat begin dit jaar 342 containers verloor.

Het afval is de afgelopen weken verzameld op Rottumeroog en Zuiderduintjes. Dinsdag zijn al tien bigbags afval van Rottumerplaat gehaald.

Broedseizoen

Deze grootschalige opruimactie wordt nu gehouden, omdat het broedseizoen gaat beginnen. Henk Middendorp van Rijkswaterstaat: 'Wij willen deze onbewoonde eilanden met rust laten tot half augustus. Alleen vogelwachters komen er dan nog om de vogelstand te tellen.'

95 procent van maatregelen in gang gezet

Volgens Middendorp is 95 procent van de maatregelen die zijn getroffen om de containertroep uit de Waddenzee op te ruimen, in gang gezet. 'De reder is voortvarend bezig', zegt hij. 'De vijf procent die nog moet gebeuren, bestaat uit details, zoals het plaatsen van informatieborden en het ophangen van vuilniszakken waar het publiek troep in kwijt kan.'

Microplastic

De grootste uitdaging is het kleine afval, het microplastic. Maar ook op dat gebied wordt vooruitgang geboekt. Middendorp: 'Afgelopen week is bij Schiermonnikoog veel van die kleine rommel opgezogen door een klepelzuiger. Een aannemer in Harlingen gaat het zand filteren en alle kleine korrels eruit halen. Het zand kan dan weer terug'.

Hoe lang de opruimacties nog gaan duren kan Middendorp niet zeggen. 'Maar we zijn er dit jaar zeker nog niet klaar mee.'