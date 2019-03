Rondje Groningen: Schroors slaaptekort en de fabelachtige Vismarkt

Terwijl we massaal hokjes met een rood potlood inkleuren, draait onze wereld gewoon door. Met kleine dingen, zoals de geur van een aangebrande tosti. Dit en meer in Rondje Groningen.

1) Passie voor je werk

We beginnen toch nog even met de verkiezingen. Dinsdagavond was het RTV Noord-debat en dat zag er achter de schermen zo uit. Over passie voor je werk gesproken.



2) Rijke provincie

Nou ja, op papier dan. In deze animatie is de opkomst van de regio Groningen goed te zien. Met 'dank' aan de gaswinning.



3) Waken over de stad

Ondertussen kijkt een van slechtvalkjes op de stad Groningen. En hij/zij zag dat het goed was.



4) Helga's ontdekking

Voormalig weervrouw Helga van Leur leerde onze provincie een beetje beter kennen. Met dank aan een Franstalig twitteraccount. En dat op de Dag van de Francofonie...



5) Krabbel van je held

In het stadion van de FC konden de jeugdige leden van de Junior Club de felbegeerde krabbels van FC-spelers bemachtigen. Toppers!



6) *Snif snif*

Wat ruik ik toch? Weet je al wat het was, Kars?



7) 'Kiespijn'

Wij zijn toch blij dat je een gaatje hebt gevonden. Even de tanden op elkaar. #woordspelingen



8) Als de brandweer

Onze brandweer moest vaker op pad, maar was sneller ter plaatse. Goed bezig, allen!



9) Mooi Grunnen

De Vismarkt in de regen en een kijkje over het spoor. Schier ja weer!



