Burgemeester Westerkwartier moet 'toegankelijk mensenmens' zijn

De gemeente vroeg de mening van de inwoners via een enquête. De laatste opdracht was 'vat de nieuwe burgemeester in één woord samen'. Deze antwoorden kwamen naar voren, de eerste eigenschap werd het vaakst genoemd.

- Betrokken

- Mensenmens

- Toegankelijk

- Verbindend

- Sociaal

- Vernieuwend

- Daadkrachtig

- Benaderbaar

- Empathisch

- Integer

De profielschets wordt maandag tijdens de gemeenteraadsvergadering vastgesteld onder het toeziend oog van commissaris van de Koning René Paas. Momenteel is Koos Wiersma waarnemend burgemeester in de gemeente die 1 januari ontstond uit Leek, Marum, Grootegast en Zuidhorn.

