Zwaargewonde in woning Uithuizen, misdrijf niet uitgesloten (update)

In een woning aan de Hamrikhof in Uithuizen is woensdagmorgen een zwaargewonde 40-jarige man gevonden. De politie doet onderzoek en sluit een misdrijf niet uit.

De politie en forensisch onderzoekers zijn bezig in de woning, om te achterhalen wat er is gebeurd en sporenonderzoek te doen. Het gebied rond de woning is afgezet. Ook is er buurtonderzoek gedaan.

Naar het ziekenhuis

Het slachtoffer, dat volgens buren alleen woonde, is naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie. De hulp van de traumahelikopter werd ingeroepen. Hoe de man eraan toe is, kan de politie niet zeggen.

