Nieuwe naam voor organisatie achter Stadsschouwburg en De Oosterpoort

Sinds de fusie in 2002 ging de cultuurorganisatie door het leven als De Oosterpoort & Stadsschouwburg Groningen (OPSB).

Meer locaties

Aangezien zij tegenwoordig gebruik maakt van meer locaties in de stad - zoals de drafbaan, de Martinikerk, Lutherse Kerk, USVA en EM2 - is die naam niet meer passend.

'Afhankelijk van de artiest en het publiek bepalen we de plek die het best past. De nieuwe naam sluit beter aan bij onze missie: artiest en publiek samen brengen in de hoop op een onvergetelijke beleving', stelt SPOT Groningen.

Alleen de organisatie krijgt deze nieuwe naam, de podia blijven gewoon De Oosterpoort en de Stadsschouwburg heten.