Rus over het Gronings: ‘het is wel een slim stoere toal’

De Russische musicus Oleg Morozov woont twintig jaar in Groningen. Hij is pianist en dirigent bij verschillende Groninger koren. Daar hoorde hij voor het eerst de Groninger taal.

Onder leiding van streektaaldeskundige Fré Schreiber is hij die taal gaan leren. Inmiddels spreekt hij het Gronings 'oardig nuver.'

Sukkeloa, slik en kounavvel

'Sukkeloa, slik en er is nog een slecht woord: kounavvel.' lachend noemt Morozov drie van zijn favoriete Groningse woorden. Oleg kwam in 2000 vanuit de Russische stad Kazan naar Groningen om te studeren aan het Conservatorium. Na zijn studie werkte hij onder meer voor het Noord Nederlands Orkest en ging HIJ aan de slag als pianoleraar en koordirigent.

Loater bleek het slim stoer

Als dirigent van koren in onder meer Delfzijl en Middelstum kwam hij in contact met de Groningse taal. 'Ik hoorde dat de koorleden een hele mooie taal spraken,' vertelt de Russische musicus. 'Ze vertelden me dat dat Gronings was en toen ben ik het gaan leren. In het begun docht ik dat het makkelijk was moar loater bleek het slim stoer.'

Rus met een talenknobbel

Morozov had het geluk dat in het Middelstumer Hippolytuskoor streektaaldeskundige Fré Schreiber meezingt. 'Toen hij er achter kwam dat ik veel met het Gronings doe, vroeg hij mij hem te helpen,' vertelt Schreiber. 'Hij woont hier nu al jaren en wilde ook de taal spreken.' Volgens de streektaaldeskundige heeft de Rus een talenknobbel en spreekt hij het Gronings 'oardig nuver.'

'Gronings is de moeite waard om te leren'

Morozov spreekt het Gronings inmiddels zo vloeiend dat hij met gemak een gesprek kan beginnen. 'Mensen reageren altijd positief,' zegt de Rus. 'Vooral ouderen waarderen het Gronings heel erg. Als ik met jongelui begin te praten dan kennen ze meestal geen Gronings. Dat vind ik jammer want het Gronings is de moeite waard om te leren.'