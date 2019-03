Echtpaar dat is veroordeeld voor uitbuiten bejaarde vrouw gaat in cassatie

Henk en Marian L. gaan in cassatie tegen de beslissing van het Gerechtshof in Leeuwarden. Dat veroordeelde het echtpaar onlangs tot anderhalf jaar celstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het financieel uitkleden van een bejaarde vrouw uit Haren.

Het stel zou de inmiddels overleden vrouw bijna drie ton afhandig hebben gemaakt.

Niet voortvarend

Henk (54) en Marian (55) L. werden in 2016 door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot 22 maanden cel. Tegen dat vonnis ging het paar in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie eiste voor het Gerechtshof 21 maanden cel. Het Hof oordeelde milder, omdat de zaak in hoger beroep niet voortvarend was opgepakt.

Vermogen verdwenen

Het echtpaar beheerde het geld van de bejaarde vrouw in Haren. Haar buren trokken in 2013 aan de bel bij een wijkagent. Zij vermoedden financiële misstanden. Er volgde een onderzoek. Een aangewezen curator nam de boekhouding van de bejaarde vrouw door. Haar vermogen, bijna drie ton, was nagenoeg verdwenen. De Harense overleed in 2015 op 98-jarige leeftijd in bittere armoede.

Het echtpaar werd uiteindelijk in 2014 verhoord en hun kapitale villa werd doorzocht.

Naar eer en geweten

Op de rechtszittingen hielden beiden vol dat zij gevolmachtigd waren en met toestemming van de bejaarde vrouw geldbedragen gebruikten voor eigen doeleinden. Zo werden er vliegtickets gekocht naar Italië, waar hun tweede woning nog steeds staat. Hun kinderen kregen ook geld.

Beiden zeiden tegen de rechters dat zij naar eer en geweten hebben gehandeld. De rechters, ook in hoger beroep, denken hier anders over.

