Brandweer rukt vaker uit

In totaal werd de brandweer vorig jaar 3.661 maal opgeroepen. Dat is een toename van 9,8 procent vergeleken met 2017, toen er 3.333 meldingen waren, aldus het CBS. Voor brand werd 2.282 maal de meldkamer gebeld, voor hulpverlening werden de brandweerlieden 963 keer opgeroepen.

Droge zomer

Het Groninger brandweerkorps wijt de stijging aan de bijzondere weersomstandigheden vorig jaar. 'De lang aanhoudende droogte zorgde ervoor dat wij, ook in onze regio, vaker moesten uitrukken', stelt brandweercommandant Roelf Knoop.

Verder noemt de brandweer het opvallend dat zij vaker moest uitrukken voor gaslekkages. 'De meldingen hebben vaak te maken met het onderhoud van of beschadigingen aan leidingen of ons verouderde gasnetwerk', aldus Knoop.

'Door goede voorlichting via onze koolmonoxidecampagne merken we overigens dat inwoners ook sneller aan de bel trekken als ze een vreemde lucht waarnemen.'

Reactietijd

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de brandweer gemiddeld 9 minuten en 12 seconden na een melding ter plekke was. Dit was een fractie sneller dan het jaar ervoor, toen de zogeheten reactietijd 9 minuten en 18 seconden was.

Brandweer Groningen spreekt van een 'prima resultaat', omdat het korps werkt in een uitgestrekt gebied met veel vrijwillige brandweerkazernes.