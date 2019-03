Dijkgraaf toert met gevulde koeken langs stembureaus

Van zeven uur 's ochtends tot negen uur 's avonds zitten zij te wachten op mensen die hun stem willen uitbrengen. Daarna moeten ze nog aan de bak om de stemmen te tellen.

Deze verkiezingen moeten ze extra veel tellen, omdat wordt gestemd voor Provinciale Staten én voor de waterschappen.

Iets lekkers

Tijdens verkiezingen is het traditie dat de burgemeester alle stemlokalen in zijn gemeente bezoekt. Vaak neemt hij dan iets lekkers mee voor de medewerkers.

Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink doet woensdag hetzelfde. Maar voor hem is het ondoenlijk om alle stembureaus te bezoeken, want die staan in vijftien gemeenten in Groningen en Drenthe. Daarom gaat hij in elke gemeente naar één stembureau.

Zo kwam hij onder meer in Delfzijl, Appingedam, Oldambt, Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. In de gemeente Pekela ging hij naar het stembureau in dorpshuis De Binding in Oude Pekela. Voor de medewerkers had hij gevulde koeken meegenomen.

