Groningen Airport Eelde hengelt 'eerste Zwitserse vluchten ooit' binnen

Een vliegtuig van Hervetic Airways in de lucht (Foto: Hervetic Airways)

Het gaat om drie vluchten op zondag 7 en drie op zaterdag 20 april. Maar waarom komen de twee toestellen naar Eelde?

Bowy Odink van Groningen Airport Eelde verwijst naar de vliegmaatschappij met Zürich als uitvalsbasis.

Cruiseschip

Vanuit Zwitserland komt inderdaad het verlossende woord. 'We vliegen twee keer op Eelde met een Embraer E190. We vervoeren passagiers die een cruise gaan maken vanuit Amsterdam', zegt woordvoerder Mehdi Guenin.

'Het oorspronkelijke plan was om te landen op Schiphol, maar daar was geen ruimte in het schema.'

'Zwitserse kruis bewonderen'

Helvetic Airways bevestigt dat het de eerste keer is dat een Zwitserse maatschappij op Eelde vliegt. 'Dit is een unieke mogelijkheid om ons Zwitserse kruis op de staart te bewonderen.'

De maatschappij en het vliegveld hebben geen plannen om op reguliere basis met elkaar in zee te gaan.

Aankomst en vertrek

Voor de vliegtuigspotters, dit is het geplande vluchtschema van de Zwitserse toestellen. Hier kunnen nog wijzigingen in komen:

Zondag 7 april

09.30 uur: Aankomst vliegtuig 2 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

10.05 uur: Vertrek vliegtuig 2 vanuit Groningen Airport Eelde naar Bern.

13.10 uur: Aankomst vliegtuig 1 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

13.45 uur: Vertrek vliegtuig 1 vanuit Groningen Airport Eelde naar Zürich.

13.50 uur: Aankomst vliegtuig 2 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

14.25 uur: Vertrek vliegtuig 2 vanuit Groningen Airport Eelde naar Zürich.

Zaterdag 20 april

10.45 uur: Aankomst vliegtuig 2 op Groningen Airport Eelde vanuit Zürich.

11.30 uur: Vertrek vliegtuig 2 vanuit Groningen Airport Eelde naar Bern.

12.15 uur: Aankomst vliegtuig 1 op Groningen Airport Eelde vanuit Zürich.

13.00 uur: Vertrek vliegtuig 1 vanuit Groningen Airport Eelde naar Bern.

16.35 uur: Aankomst vliegtuig 1 op Groningen Airport Eelde vanuit Bern.

17.20 uur: Vertrek vliegtuig 1 vanuit Groningen Airport Eelde naar Bern.

