Wat is het Groningse woord voor 'influencer'?

In het kader van de Grunneger Week gaat RTV Noord ook dit jaar weer op zoek naar de Groningse vertaling van drie Nederlandse woorden. Via Facebook of Instagram kun je meedenken over de vertalingen.

Taaldeskundige Fré Schreiber bekijkt de verschillende inzendingen en van de beste en origineelste woorden zal hij een top-3 maken.

Wat denk jij?

Het woord van vandaag is: 'influencer'. Dit is iemand die online veel invloed heeft met berichten en video's op het gedrag van zijn of haar doelgroep. Via Facebook of Instagram kun je ons laten weten hoe jij dit zou vertalen.

Het Grunneger woord voor 'contactloos betalen'

Daar vroegen wij dinsdag naar. Jullie stuurden onder meer de volgende suggesties:

1. Kwietstrieker

'Voor je er op verdacht bent is je geld weg en ben je het kwijt. Je hoeft maar een streek langs het pinapparaat te doen en foetsie.'

2. Vlaiggeld

'Je hoeft maar een veeg te doen en het geld vliegt als het ware weg. Het glipt dan door de handen.'

3. Sentensloeker

'Het geld wordt door het pinapparaat opgeslokt. Je hoeft je pasje er maar voorlangs te doen en weg is je geld.'

De winnaar volgens Fré: Kwietstrieker!

