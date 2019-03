'Dit is de harde variant van de Olle Wieven-koek'

'De harde variant van anijskoekjes', legt ze uit. 'Want een Olle Wieven-koek is voor de oude wijven die geen tanden meer in de mond hebben. En tegenwoordig vind je die niet meer.'

Groninger anijskoekjes

De Lopster kok trekt de vergelijking met onze Friese buren. 'In Friesland gebruiken ze anijs in Fryske dúmkes. Nu hebben we hier ook anijs in de Groninger anijskoekjes, de Olle Wieven-koekjes.'

Wil je zelf een bakpoging wagen? Het recept lees je hier terug.