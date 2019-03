Boeren vrezen tienduizenden euro's schade door rietproef Lauwersmeer

Boeren in het Lauwersmeergebied zijn teleurgesteld dat hun bezwaren tegen de voorgenomen rietproef door de Raad van State zijn verworpen. Zij vrezen voor tienduizenden euro's aan schade nu het waterpeil in Lauwersmeergebied mag worden verhoogd.

Dat zegt Jelte Wiersma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Akkerbouw Vakbond. Hij runt zelf een akkerbouwbedrijf in Pieterzijl en vreest dat zijn gewassen de dupe zullen worden van het overschot aan water. 'Dit betekent voor ons dat we het water niet goed af kunnen voeren.'

Achterstand

Volgens Wiersma zullen boeren door de maatregel ieder seizoen beginnen met een achterstand. 'Je begint later met zaaien, dus dat merk je ook financieel. Natuurlijk is het nog lastig te zeggen wat de echte gevolgen zullen zijn, omdat het erg afhankelijk is van hoe het gewas groeit. Het gewas ontwikkelt zich namelijk ook nog in de zomer en dan wordt de opbrengst bepaald.'

We lopen nu allemaal kans op schade aan gewassen en gebouwen Jelte Wiersma - akkerbouwer

Mogelijke schade

'Als we helemaal niet spuiten en lagere delen van de gewassen komen onder water te staan, en we willen bijvoorbeeld pootaardappels telen, dan kunnen we er gelijk een streep door zetten. De NVWA keurt het dan niet goed omdat er quarantaineziekten in het water zitten.'

Noorderzijlvest en provincie: risico's minimaal

Volgens Douwe Hollenga, bestuurslid bij Waterschap Noorderzijlvest, zijn de risico's op schade minimaal en ligt er een goed plan klaar. 'Het is een proef die heel zorgvuldig wordt uitgevoerd door de provincie. Het staat daarnaast in het plan vast dat schade moet worden voorkomen.'

Noorderzijlvest kan, als de plannen aan de gestelde criteria voldoen, niets anders doen dan goedkeuring geven. 'Wij moeten de watervergunningen beoordelen op bepaalde criteria. Als de provincie in dit geval aan die criteria voldoet, hebben wij geen andere keuze dan het goed te keuren', zegt Hollenga.

De provincie Groningen heeft voor de rietproef een speciale schaderegeling in het leven geroepen, en heeft toegezegd er ruimhartig om te zullen gaan. Wiersma heeft er echter weinig vertrouwen in: 'Als ze nu al zeggen dat de risico's minimaal zijn, dan zal niemand gebruik maken van die regeling.'

Wat ging eraan vooraf?

De Raad van State besloot woensdag dat de zogenoemde rietproef van waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân mag doorgaan. Het is eigenlijk een besluit van hogere hand: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het Lauwersmeergebied aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit is een Europees Netwerk van beschermde natuurgebieden. Het doel van de proef is om riet sneller te laten groeien en struikgewas te laten sterven. Hiervoor moet het waterpeil in de omgeving worden verhoogd. Helemaal zeker is de proef nog niet: er loopt nog een zaak bij de rechtbank.

Compensatie

Wiersma zou liever zien dat het waterpeil alleen in het natuurgebied wordt verhoogd. 'Want op deze manier worden tienduizenden ondernemers gedupeerd. We lopen nu allemaal kans op schade aan gewassen en gebouwen.'

Een boerenopstand verwacht hij nog niet. 'We hopen er door middel van overleg uit te komen. En anders met de tractoren naar het Provinciehuis.'

